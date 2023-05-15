Окупанти завдали 38 авіа- і двох ракетних ударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Костянтинівці Донецької області протягом доби, застосувавши зенітно-ракетний комплекс С-300, повідомляють в оперативній інформації про російське вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Також противник завдав за добу 38 авіаційних ударів і здійснив понад 25 обстрілів території України з реактивних систем залпового вогню.

На куп'янському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кислівка, на лиманському напрямку - в районі Спірного, на авдіївському - безпосередньо по Авдіївці, на запорізькому та херсонському напрямках - по селах Вільне Поле Донецької області, Мала Токмачка Запорізької області і Станіслав Херсонської області.

Окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 60 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, зокрема міст Куп'янськ Харківської області, Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Вугледар Донецької області, Гуляйполе та Оріхів Запорізької області, а також міста Херсон.

"Імовірність подальших ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголосили в Генштабі.