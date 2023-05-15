СБУ ПОВІДОМИЛА ПРО ПІДОЗРУ ФІРТАШУ І ТОПМЕНЕДЖМЕНТУ ЙОГО КОМПАНІЙ, ЯКІ ПРИВЛАСНИЛИ ДЕРЖАВНИЙ ГАЗ НА МІЛЬЯРДИ ГРИВЕНЬ
СБУ ПОВІДОМИЛА ПРО ПІДОЗРУ ФІРТАШУ І ТОПМЕНЕДЖМЕНТУ ЙОГО КОМПАНІЙ, ЯКІ ПРИВЛАСНИЛИ ДЕРЖАВНИЙ ГАЗ НА МІЛЬЯРДИ ГРИВЕНЬ
СБУ ПОВІДОМИЛА ПРО ПІДОЗРУ ФІРТАШУ І ТОПМЕНЕДЖМЕНТУ ЙОГО КОМПАНІЙ, ЯКІ ПРИВЛАСНИЛИ ДЕРЖАВНИЙ ГАЗ НА МІЛЬЯРДИ ГРИВЕНЬ
ДБР направило до РНБО листи щодо примусового вилучення майна 15 юридичних і 6 фізичних осіб, пов'язаних із РФ
Унаслідок війни 70 дитсадків зруйновано, понад 1 тис. пошкоджено, 846 розташовані на окупованих територіях - МОН
Росія почала частіше завдавати безпілотних і ракетних ударів, щоб знизити здатність України вести контрнаступ - ISW
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