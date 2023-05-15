Події

12:05 15.05.2023

СБУ ПОВІДОМИЛА ПРО ПІДОЗРУ ФІРТАШУ І ТОПМЕНЕДЖМЕНТУ ЙОГО КОМПАНІЙ, ЯКІ ПРИВЛАСНИЛИ ДЕРЖАВНИЙ ГАЗ НА МІЛЬЯРДИ ГРИВЕНЬ

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СБУ ПОВІДОМИЛА ПРО ПІДОЗРУ ФІРТАШУ І ТОПМЕНЕДЖМЕНТУ ЙОГО КОМПАНІЙ, ЯКІ ПРИВЛАСНИЛИ ДЕРЖАВНИЙ ГАЗ НА МІЛЬЯРДИ ГРИВЕНЬ

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