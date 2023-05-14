Події

19:04 14.05.2023

УКРАЇНА ПРОПОНУЄ ЄВРОПІ ПЕРЕМОГУ, ЩОБ ЗБЕРЕГТИ СЕБЕ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ В ААХЕНІ

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УКРАЇНА ПРОПОНУЄ ЄВРОПІ ПЕРЕМОГУ, ЩОБ ЗБЕРЕГТИ СЕБЕ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ В ААХЕНІ

 

 

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