УКРАЇНА ПРОПОНУЄ ЄВРОПІ ПЕРЕМОГУ, ЩОБ ЗБЕРЕГТИ СЕБЕ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ В ААХЕНІ
УКРАЇНА ПРОПОНУЄ ЄВРОПІ ПЕРЕМОГУ, ЩОБ ЗБЕРЕГТИ СЕБЕ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ В ААХЕНІ
УКРАЇНА ПРОПОНУЄ ЄВРОПІ ПЕРЕМОГУ, ЩОБ ЗБЕРЕГТИ СЕБЕ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ В ААХЕНІ
ЗС України продовжують рухатися вперед на бахмутському напрямку, за день захопили понад 10 ворожих позицій, є полонені
Росіяни за добу завдали по Україні 6 ракетних, 27 авіаударів і здійснили близько 20 обстрілів із РСЗВ
ЗС України продовжують рухатися вперед на бахмутському напрямку, за день захопили понад 10 ворожих позицій, є полонені
Генштаб ЗСУ: Військових так званої "днр" під загрозою відправки на найбільш небезпечні ділянки фронту змушують підписувати контракти з міноборони РФ
На Сумщині очікується підвищена пожежонебезпека, рятувальники просять бути обережними із вогнем, не палити траву та сміття
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