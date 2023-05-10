Окупанти за добу здійснили понад 30 атак на сході України, найзапекліші бої тривають у Бахмуті та Мар'їнці - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на сході України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Протягом доби ворог здійснив понад 30 атак на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають у містах Бахмут і Мар'їнка", - йдеться у зведенні.

При цьому в Генштабі зазначили, що спроби наступу окупантів у цих двох містах, а також у районі Авдіївки були безуспішними. На лиманському напрямку окупанти намагалися наступати в районі Серебрянського лісництва, а на шахтарському напрямку - в районі Новомихайлівки, також безуспішно.

На куп'янському напрямку протягом доби ворог наступальних дій у середу не проводив. На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, на сіверському та слобожанському зберігає військову присутність у прикордонних районах.

На волинському та поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах Білорусі й надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил РФ, повідомили в Генштабі.