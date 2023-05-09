За добу ворог завдав 20 ракетних і 30 авіаударів, здійснив близько 30 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

За добу противник завдав 20 ракетних і 30 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Для завдання ракетних ударів ворог використав 17 крилатих ракет повітряного базування, 15 з яких знищили наші захисники, та ще три ракети С-300 по Краматорську і Костянтинівці. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура", - ідеться у зведенні, опублікованому у фейсбуці у вівторок увечері.

На волинському та поліському напрямках ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. На полігонах Білорусі продовжують перебувати визначені підрозділи ЗС РФ.

На сіверському та слобожанському напрямках ворог продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. За минулу добу окупанти обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Залізний Міст, Мурав'ї Чернігівської області; Товстодубове, Бачівськ, Старі Вирки, Іскрисківщина, Волфине, Юнаківка, Могриця, Попівка і Славгород Сумської області, а також Гоптівку, Варварівку, Бугруватку, Огірцеве, Гатище, Плетенівку, Тихе, Малу Вовчу, Бударки, Землянки, Вільхуватку, Дворічанську та Хатнє на Харківщині.

На куп'янському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії поблизу населених пунктів Масютівка та Стельмахівка, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Лиман Перший Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку протягом доби окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Ворог здійснив артилерійські обстріли Макіївки, Білогорівки, Веселого Луганської області та Ямполівки і Спірного Донецької області.

На бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ.

За добу ворог вів безуспішні наступальні дії в місті Бахмуті, а також у напрямку населених пунктів Іванівське та Ступочки. Противник обстріляв Оріхово-Василівку, Богданівку, Часів Яр, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку агресор наступальних дій не здійснював, завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Авдіївка, а також обстріляв Авдіївку, Первомайське, Нетайлове і Карлівку Донецької області.

На мар'їнському напрямку українські військові відбили численні ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. Водночас противник обстріляв Георгіївку Донецької області.

На шахтарському напрямку впродовж доби ворог наступальних дій не чинив, обстріляв населені пункти Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка.

На запорізькому та херсонському напрямках агресор продовжує вести оборону. Окупанти здійснили обстріли населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Кам’янське та Плавні Запорізької області; Антонівка, Молодіжне та Зеленівка Херсонської області.