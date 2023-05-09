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18:36 09.05.2023

Кличко поділився досвідом Києва в організації освітнього процесу під час війни з генсеком Інтернаціоналу освіти та представниками Профспілок освітян США

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 Мер Києва Віталій Кличко провів зустріч із генеральним секретарем Інтернаціоналу освіти Девідом Едвардсом, представниками Профспілок освітян США, а також керівництвом Профспілки працівників освіти і науки України, під час якої було обговорено досвід Києва в організації освітнього процесу в умовах воєнного стану, повідомляє пресслужба мера.

"Зазначу, що з перших днів широкомасштабної війни, яку розв’язала Росія, освітяни Києва показали свою сміливість і відданість професії. Кожен із них зайняв свою лінію оборони. Хтось пішов воювати, інші залишилися працювати заради дітей. Навчали з бомбосховищ онлайн, підтримували дітей і батьків. Потім готували заклади до роботи в умовах воєнного стану. І столиця змогла розпочати новий навчальний рік у змішаному форматі – очному, онлайн та індивідуальному", - зазначив Кличко під час зустрічі.

Мер повідомив, що наразі в Києві очно навчаються 44% учнів, дистанційно - 47%, за індивідуальною формою - 9% дітей. У мережі закладів загальної середньої освіти столиці 581 заклад різних типів і форм власності, з них 428 - комунальні, 145 - приватні, вісім - державної форми власності. У комунальних школах навчаються близько 300 тисяч учнів.

У галузі освіти в столиці працюють близько 70 тис. осіб, серед них 1,5 тис. - вимушені переселенці. Крім цього, за час війни до Києва переїхали два управління освіти з тимчасово окупованих територій. Також у столиці відновив роботу Маріупольський ліцей.

Зазначається, що бюджет сфери освіти становить 40% від бюджету міста.

"В освітян столиці найвища зарплатня в Україні. Вона виплачується своєчасно та в повному обсязі. Цього року збережені всі доплати й надбавки, включно з муніципальною надбавкою 30%", - заявив Кличко.

Для підготовки до 2022-2023 навчального року в Києві в межах міської програми "Безпечне освітнє середовище" облаштували укриття в навчальних закладах. Зазначається, що для очного навчання було відкрито тільки ті школи, де облаштовано найпростіші укриття, заклади, в яких немає бомбосховищ, працюють в онлайн-форматі.

На сьогодні укриття обладнані в 97% комунальних шкіл.

Також зусилля столичної влади сконцентровані на виконанні ремонтних робіт у закладах освіти, які пошкодили російські окупанти.

Кличко зазначив, що Інтернаціонал освіти пообіцяв і надалі підтримувати Україну.

"І порушити питання проблем освітнього процесу в умовах війни та допомогу в цьому Україні на рівні країн, які входять до організації", - ідеться в повідомленні.

Теги: #кличко #освіта

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