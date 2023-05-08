Росіяни за добу завдали 11 ракетних і 59 авіаударів - Генштаб ЗСУ

Російські війська протягом доби завдали 11 ракетних, 59 авіаційних ударів і здійснили 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ про обстановку на 18:00 понеділка.

"Постраждали мирні жителі, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Ймовірність завдання ракетних і авіаційних ударів на всій території України залишається високою", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці в понеділок.

Як повідомляється, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках - ворог здійснив близько 30 атак. Тривають важкі бої за міста Бахмут і Мар'їнка.