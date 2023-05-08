8 травня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 439 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 439 RUSSIAN AGRESSION

8 травня в Україні і світі відзначають День пам'яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні, Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

У Вірменії - День добровольця, у Норвегії - ніч жінок.

Православна церква вшановує пам'ять Марка - апостола від сімдесяти, вірного супутника святих Павла і Варнави.

День пам'яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні

День пам'яті та примирення - пам'ятний день в Україні, який припадає на 8 травня, річницю капітуляції нацистської Німеччини.

Згідно з Указом Президента України, підписаним 2015 року, метою цього дня є "гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму".

8 травня 1945 року Антигітлерівська коаліція офіційно прийняла "Акт про беззастережну капітуляцію" Збройних сил нацистської Німеччини. Акт був підписаний ще 7 травня в Реймсі (Франція), проте ратифікований наступного дня в Берліні. З цієї нагоди 8 травня 1945 року в багатьох містах Європи та США було проведено багатолюдні святкування.

24 листопада 2004 року Генасамблея ООН проголосила 8 і 9 травня Днями пам'яті та примирення (Time of remembrance and reconciliation).

Визнаючи, що держави-члени можуть мати свої Дні перемоги, визволення та святкування, ООН запропонувала всім державам-членам, організаціям системи Організації Об'єднаних Націй, неурядовим організаціям і приватним особам щороку відповідним чином відзначати один із цих днів або обидва ці дні як данину пам'яті всім жертвам Другої світової війни.

Асамблея наголосила, що ця історична подія створила умови для заснування Організації Об'єднаних Націй, покликаної позбавити прийдешні покоління від лих війни, і закликала держави-члени ООН об'єднати зусилля в боротьбі з новими викликами та зробити все можливе для врегулювання всіх суперечок мирними засобами й у спосіб, що не ставить під загрозу міжнародний мир і безпеку.

Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

Всесвітній День Червоного Хреста і Червоного півмісяця відзначають щорічно 8 травня, його засновано на честь швейцарського бізнесмена, громадського діяча і гуманіста Жана Анрі Дюнана (8 травня 1828 - 30 жовтня 1910), який народився цього дня.

У середині 19 століття за ініціативи Дюнана вперше почали створюватися групи добровольців, які надавали допомогу пораненим на полях битв. А 1863 року за його ж ініціативою було скликано конференцію, що поклала початок міжнародному комітету Червоного Хреста.

Офіційно назву Міжнародний Червоний Хрест було затверджено 1928 року на 13-й міжнародній конференції в Гаазі. На конференції було ухвалено статут організації, який змінювався згодом у 1952 і 1965 роках. А вперше День Червоного Хреста відзначили 1948 року. Офіційна назва Дня з часом змінювалася, "Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця" він носить із 1984 року.

Міжнародний комітет Червоного Хреста веде постійну гуманітарну діяльність на території понад 80 країн, а за необхідності і в будь-якій точці світу. Штаб-квартира базується в місті Женева.

Ще цього дня:

1900 - Андрія (Шептицького) було призначено митрополитом Львівським;

1919 - Центральною Руською Народною Радою укладено Ужгородський меморандум - рішення про приєднання Закарпаття до Чехословаччини;

1926 - Відбувся перший авіапереліт над північним полюсом;

1945 - У передмісті Берліна Карлсгорсті представники німецького командування на чолі з фельдмаршалом Кейтелем вдруге підписали акт про беззастережну капітуляцію збройних сил Німеччини, який набув чинності о 23:01;

1947 - Франція вийшла зі складу Міжнародного валютного фонду;

1949 - Парламентська рада в Бонні ухвалила "Основний закон" (Конституцію ФРН);

1951 - Іван Драч опублікував свій перший вірш;

1954 - Створено Федерацію футболу Азії;

1962 - У Лондоні перестали ходити останні тролейбуси;

1988 - У Франції відбувся другий тур президентських виборів, за результатами якого на новий семирічний термін обрано Франсуа Міттерана;

1989 - Вийшов друком перший номер "Газети Виборчої" (Варшава);

1990 - Вихід Естонії зі складу СРСР;

1994 - Азербайджан приєднався до договору про припинення вогню в Карабаху;

2004 - Німецька поліція заарештувала 18-річного творця комп'ютерного вірусу "Sasser".

Церковне свято

Апостол і євангеліст Марк народився в Єрусалимі, був племінником апостола Варнави й учнем апостола Петра. Заснував Церкву в Єгипті, був першим єпископом в Олександрії. Тут започаткував християнське училище. Із проповідями Євангеліст подорожував у Лівії, Нектополі та інших областях Африки. Відвідав апостола Павла в Римі, де той був ув’язнений.

Повернувшись до Олександрії, апостол протидіяв язичникам, що викликало їхню ненависть. Святий Марк, передбачив свій кінець, поспішив залишити після себе наступників - єпископа Ананію і трьох пресвітерів.

Незабаром язичники напали на апостола під час богослужіння, побили його, тягнули вулицями міста і кинули до в'язниці. Уночі йому явився Спаситель і надихнув його. Вранці дорогою на судилище святий Марк помер зі словами: "У руки Твої, Господи, віддаю дух мій".

Іменини: Василь, Марк, Сергій.