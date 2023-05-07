У ХЕРСОНІ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Найближчий час має стати плідним у постачанні зброєю воїнів і в переговорах із партнерами - Зеленський
Окупанти здійснили за добу 39 атак на сході України, обстрілюють Бахмут фосфорними боєприпасами - Генштаб ЗСУ
Сирський: ворог не має наміру змінювати свої плани і робить усе можливе, щоб узяти Бахмут під контроль
Найближчий час має стати плідним у постачанні зброєю воїнів і в переговорах із партнерами - Зеленський
Окупанти здійснили за добу 39 атак на сході України, обстрілюють Бахмут фосфорними боєприпасами - Генштаб ЗСУ
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