Сили оборони України завдали ударів по 8 місцях скупчення окупантів за добу

Авіація Сил оборони України за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів, а також удар по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, за добу українські підрозділи ракетних військ і артилерії вразили два пункти управління, два райони зосередження озброєння і військової техніки противника, а також три склади боєприпасів російських окупантів.