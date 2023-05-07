Події

19:33 07.05.2023

Сили оборони України завдали ударів по 8 місцях скупчення окупантів за добу

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Сили оборони України завдали ударів по 8 місцях скупчення окупантів за добу

Авіація Сил оборони України за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів, а також удар по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, за добу українські підрозділи ракетних військ і артилерії вразили два пункти управління, два райони зосередження озброєння і військової техніки противника, а також три склади боєприпасів російських окупантів.

Теги: #генштаб_зсу

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