ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В КРАСНОГВАРДІЙСЬКОМУ РАЙОНІ КРИМУ В СУБОТУ ВРАНЦІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В КРАСНОГВАРДІЙСЬКОМУ РАЙОНІ КРИМУ В СУБОТУ ВРАНЦІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В КРАСНОГВАРДІЙСЬКОМУ РАЙОНІ КРИМУ В СУБОТУ ВРАНЦІ
Російське командування, ймовірно, відмовилося від наступу на Бахмут, зосередивши зусилля на підготовці до контрнаступу ЗСУ - ISW
Командувач ПС ЗСУ Олещук підтвердив, що українським військовим уперше вдалося збити аеробалістичну ракету "Кинджал"
Російське командування, ймовірно, відмовилося від наступу на Бахмут, зосередивши зусилля на підготовці до контрнаступу ЗСУ - ISW
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