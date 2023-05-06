Події

08:39 06.05.2023

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В КРАСНОГВАРДІЙСЬКОМУ РАЙОНІ КРИМУ В СУБОТУ ВРАНЦІ

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В КРАСНОГВАРДІЙСЬКОМУ РАЙОНІ КРИМУ В СУБОТУ ВРАНЦІ

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Російське командування, ймовірно, відмовилося від наступу на Бахмут, зосередивши зусилля на підготовці до контрнаступу ЗСУ - ISW

Командувач ПС ЗСУ Олещук підтвердив, що українським військовим уперше вдалося збити аеробалістичну ракету "Кинджал"

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