Події

20:17 04.05.2023

У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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Під час повітряної тривоги в Києві було збито БПЛА

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У Києві працює ППО

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