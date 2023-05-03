Події

12:20 03.05.2023

ОКО за ОКО 2 набирає обертів: зібрано перші 50 мільйонів гривень на зброю для ТрО

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ОКО за ОКО 2 набирає обертів: зібрано перші 50 мільйонів гривень на зброю для ТрО

Проект "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів" стартував 11 квітня, а вже станом на сьогодні завдяки йому вдалося закумулювати 50 мільйонів гривень на закупівлю зброї для сил територіальної оборони з необхідних 400 млн грн.

Ініціатори мережа ОККО і фонд "Повернись живим" – ставлять собі за мету повністю закрити нагальну потребу усіх підрозділів ТрО , а це 31 бригада, в автоматичних гранатометах, крупнокаліберних кулеметах та мінометах. Загалом буде придбано 100 гранатометів (УАГ-40), 200 кулеметів (ДШК) та 300 мінометів калібру 82 мм. Усе це –  основна зброя піхоти, яка допоможе бійцям територіальної оборони на фронті ефективніше захищати свої позиції та йти у наступ. Зброя  передаватиметься бригадам ТрО партіями в міру виготовлення і доставки.

Нагадаємо, що на зброю для ТрО АЗК ОККО перераховує по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS 95/Diesel. Крім того, задонейтити можна і на спецрахунок фонду "Повернись живим".

 

 

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