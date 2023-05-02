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18:36 02.05.2023

У вівторок ворог завдав трьох ракетних, 30 авіаударів і здійснив вісім обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

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У вівторок ворог завдав трьох ракетних, 30 авіаударів і здійснив вісім обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

У вівторок ворог завдав трьох ракетних, 30 авіаційних ударів і здійснив вісім обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, унаслідок чого є поранені серед мирного населення, а також зруйновано й пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому у вівторок увечері.

На волинському та поліському напрямках ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. На території Білорусі продовжують перебувати визначені підрозділи ЗС РФ.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Гасичівка, Єліне, Блешня, Карповичі, Тимоновичі, Леонівка, Мурав'ї Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Уралове, Середина-Буда, Кучерівка, Рівне, Ворожба, Волфине, Миколаївка, Миропілля Сумської області, а також Ветеринарне, Вільхівка, Гатище, Вовчанськ, Потихонове на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Лиман Перший, Куп'янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку південніше Діброви. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На бахмутському напрямку окупанти продовжують вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Іванівське та Предтечине. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Предтечине, Диліївка та Південне Донецької області.

На авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Карлівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На мар’їнському напрямку протягом доби українські захисники відбили численні атаки противника в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новоукраїнка та Пречистівка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив обстріли понад 30 населених пунктів, що межують з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новосілка Донецької області; Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Золота Балка, Дудчани, Качкарівка, Веселе, Львове, Іванівка, Микільське, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

 

Теги: #генштаб_зсу

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