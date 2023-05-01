У Херсоні встановили найбільше в місті бомбосховище

У Херсоні встановили найбільше укриття в місті завдовжки 9 метрів і товщиною стін 30 см, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Встановлене укриття має високий ступінь захисту, який дає змогу почуватися там у відносній безпеці. Довжина споруди складає 9 метрів, товщина стін - 30 см", - написав Мрочко в телеграм-каналі в понеділок.

Як зазначив Мрочко, укриття зведено в районі з високою скупченістю людей - там видають безоплатні гарячі обіди. "Сподіваюся, що встановлене укриття збереже не одне людське життя", - зазначив він.