У районі Мар'їнки окупанти стали частіше відмовлятися від участі в бойових діях - Генштаб ЗСУ

У районі Мар'їнки Донецької області в підрозділах окупантів почастішали випадки колективної відмови від участі в бойових діях, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Встановлено, що основними факторами, які на це впливають, є великі втрати в живій силі, невчасне забезпечення окупантів боєприпасами, відсутність у достатній кількості засобів індивідуального захисту та примушування військовослужбовців до ведення штурмових дій без підтримки важкої техніки і артилерії", - наголошується у зведенні, опублікованому ввечері в суботу.

Крім цього, противник посилив контррозвідувальний і поліцейський режим на тимчасово окупованій території Керченського півострова АР Крим.

Відомо, що з 26 квітня ворог збільшив кількість патрулів, також на дорогах місцевого значення посилили пости поліції співробітниками ФСБ РФ, які проводять вибіркові перевірки цивільного населення, зокрема перевіряють мобільні телефони та наявність російського паспорта.