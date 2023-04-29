Події

19:02 29.04.2023

У районі Мар'їнки окупанти стали частіше відмовлятися від участі в бойових діях - Генштаб ЗСУ

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У районі Мар'їнки окупанти стали частіше відмовлятися від участі в бойових діях - Генштаб ЗСУ

У районі Мар'їнки Донецької області в підрозділах окупантів почастішали випадки колективної відмови від участі в бойових діях, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Встановлено, що основними факторами, які на це впливають, є великі втрати в живій силі, невчасне забезпечення окупантів боєприпасами, відсутність у достатній кількості засобів індивідуального захисту та примушування військовослужбовців до ведення штурмових дій без підтримки важкої техніки і артилерії", - наголошується у зведенні, опублікованому ввечері в суботу.

Крім цього, противник посилив контррозвідувальний і поліцейський режим на тимчасово окупованій території Керченського півострова АР Крим.

Відомо, що з 26 квітня ворог збільшив кількість патрулів, також на дорогах місцевого значення посилили пости поліції співробітниками ФСБ РФ, які проводять вибіркові перевірки цивільного населення, зокрема перевіряють мобільні телефони та наявність російського паспорта.

 

Теги: #генштаб_зсу

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