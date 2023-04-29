За добу ЗС України відбили понад 40 ворожих атак на чотирьох напрямках - Генштаб

За добу українські військові відбили понад 40 атак агресора на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗС України у зведенні, опублікованому в суботу ввечері.

Тривають запеклі бої за Бахмут і Мар'їнку, українські захисники продовжують мужньо тримати оборону.

За добу українська авіація завдала 3 удари по районах зосередження особового складу противника. Крім цього, ЗСУ збили два БПЛА типу Shahed-136/131, один розвідувальний БПЛА типу Орлан-10 та ще один БПЛА невстановленого типу.

Упродовж доби підрозділи ракетних військ та артилерії вразили район зосередження живої сили окупантів, два склади паливно-мастильних матеріалів, 2 засоби протиповітряної оборони, один артилерійський підрозділ та ще одну важливу ціль ворога.