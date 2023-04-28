КІЛЬКІСТЬ ЗАГИБЛИХ В УМАНІ ЗБІЛЬШИЛАСЯ ДО ЧОТИРЬОХ - КЛИМЕНКО
КІЛЬКІСТЬ ЗАГИБЛИХ В УМАНІ ЗБІЛЬШИЛАСЯ ДО ЧОТИРЬОХ - КЛИМЕНКО
КІЛЬКІСТЬ ЗАГИБЛИХ В УМАНІ ЗБІЛЬШИЛАСЯ ДО ЧОТИРЬОХ - КЛИМЕНКО
Товариство Червоного Хреста України проведе в столиці інформаційні сесії з надання першої медичної допомоги та мінної безпеки
Окупанти можуть відновити регулярні ракетні удари по Україні, але кампанія з руйнування української енергоінфраструктури провалилася - ISW
Пожежу в пошкодженому від уламків ракети будинку в Українці Київської області ліквідовано, потерпілу дитину госпіталізовано - ДСНС
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