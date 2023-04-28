Події

08:45 28.04.2023

КІЛЬКІСТЬ ЗАГИБЛИХ В УМАНІ ЗБІЛЬШИЛАСЯ ДО ЧОТИРЬОХ - КЛИМЕНКО

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КІЛЬКІСТЬ ЗАГИБЛИХ В УМАНІ ЗБІЛЬШИЛАСЯ ДО ЧОТИРЬОХ - КЛИМЕНКО

КІЛЬКІСТЬ ЗАГИБЛИХ В УМАНІ ЗБІЛЬШИЛАСЯ ДО ЧОТИРЬОХ - КЛИМЕНКО

 

 

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