Події

12:29 26.04.2023

Президент України вшанував пам'ять загиблих у Чорнобильській катастрофі

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Президент України Володимир Зеленський у 37-мі роковини трагедії на Чорнобильській атомній електростанції вшанував пам'ять ліквідаторів, загиблих унаслідок аварії на станції, повідомляє пресслужба глави держави.

"37 років тому аварія на Чорнобильській атомній станції залишила величезний шрам для всього світу. Витік радіації перетворив колись затишну й розвинену територію на зону відчуження. Сьогодні 30-кілометрова зона навколо ЧАЕС залишається небезпечним місцем із високою концентрацією радіації", - зазначив президент і наголосив, що Україна та світ заплатили високу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи, які відчуваються й нині.

За участю глави держави та в присутності почесної варти було встановлено квіткові композиції до пам'ятного знака "Воїнам-чорнобильцям" та меморіального кургану "Героям Чорнобиля".

Президент України, керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак та присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

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