Генштаб України: окупанти мародерствують, вдаються до незаконних обшуків і використовують дитячі заклади для військових цілей

Російські війська на тимчасово окупованих територіях використовують дитячі заклади як власну військову базу, а також продовжують чинити тиск на мирне населення - вдаються до мародерства, незаконних вилучень власності та довільних обшуків, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник продовжує використовувати дитячі освітні заклади тимчасово окупованих і захоплених територій у власних цілях - облаштовує в них свої військові об'єкти, прикриваючись "живим щитом" із дітей і викладацького складу", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у вівторок.

"Так, у населеному пункті Урзуф Маріупольського району Донецької області, на території одного з дитячих таборів помічено розміщення до 200 військовослужбовців російських окупаційних військ із числа мобілізованих", - наводить приклад Генштаб.

Як повідомляється, російські загарбники продовжують здійснювати мародерство на території України. "Зокрема, у населеному пункті Кардашинка Скадовського району Херсонської області військовослужбовці російських окупаційних військ вночі обшукують будинки, викрадають побутову техніку та легкові автомобілі у мирних громадян".

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua