Події

18:58 25.04.2023

Генштаб України: окупанти мародерствують, вдаються до незаконних обшуків і використовують дитячі заклади для військових цілей

1 хв читати
Генштаб України: окупанти мародерствують, вдаються до незаконних обшуків і використовують дитячі заклади для військових цілей

Російські війська на тимчасово окупованих територіях використовують дитячі заклади як власну військову базу, а також продовжують чинити тиск на мирне населення - вдаються до мародерства, незаконних вилучень власності та довільних обшуків, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник продовжує використовувати дитячі освітні заклади тимчасово окупованих і захоплених територій у власних цілях - облаштовує в них свої військові об'єкти, прикриваючись "живим щитом" із дітей і викладацького складу", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у вівторок.

"Так, у населеному пункті Урзуф Маріупольського району Донецької області, на території одного з дитячих таборів помічено розміщення до 200 військовослужбовців російських окупаційних військ із числа мобілізованих", - наводить приклад Генштаб.

Як повідомляється, російські загарбники продовжують здійснювати мародерство на території України. "Зокрема, у населеному пункті Кардашинка Скадовського району Херсонської області військовослужбовці російських окупаційних військ вночі обшукують будинки, викрадають побутову техніку та легкові автомобілі у мирних громадян".

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Теги: #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:51 25.04.2023
Генштаб: найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку

Генштаб: найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку

18:30 25.04.2023
Російські війська за добу завдали 2 ракетних удари, 6 авіаційних і здійснили понад 10 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

Російські війська за добу завдали 2 ракетних удари, 6 авіаційних і здійснили понад 10 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

08:11 25.04.2023
ЗС України знищили майже 700 окупантів, 5 танків, 14 артсистем і 2 ППО за добу

ЗС України знищили майже 700 окупантів, 5 танків, 14 артсистем і 2 ППО за добу

07:25 25.04.2023
ЗС України відбили 43 ворожі атаки на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

ЗС України відбили 43 ворожі атаки на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

07:20 25.04.2023
Окупанти розгорнули черговий військовий шпиталь для поранених у Хрустальному на Луганщині

Окупанти розгорнули черговий військовий шпиталь для поранених у Хрустальному на Луганщині

18:47 24.04.2023
Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

18:45 24.04.2023
Російські окупанти використовують цивільну інфраструктуру на окупованих територіях у власних цілях - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти використовують цивільну інфраструктуру на окупованих територіях у власних цілях - Генштаб ЗСУ

18:44 24.04.2023
Окупанти за добу завдали 47 авіаційних ударів по території України - Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу завдали 47 авіаційних ударів по території України - Генштаб ЗСУ

07:30 24.04.2023
Окупанти компенсують брак медперсоналу на передовій медиками з окупованих територій

Окупанти компенсують брак медперсоналу на передовій медиками з окупованих територій

07:20 24.04.2023
Окупанти за добу завдали 47 ракетних і авіаударів, здійснили близько 60 обстрілів із РСЗВ

Окупанти за добу завдали 47 ракетних і авіаударів, здійснили близько 60 обстрілів із РСЗВ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генштаб: найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку

Швеція висилає п'ятьох російських дипломатів із країни

Кожен із напрямків оборони України є важливим - Зеленський про Ставку

Кількість загиблих унаслідок удару по Куп'янську зросла до двох осіб - ЗМІ

НАТО має ухвалити рішення, яке або визначить графік вступу України на саміті у Вільнюсі, або зобов'яже представити його до кінця 2023 року - Кулеба

ОСТАННЄ

Кличко обговорить допомогу Україні на Саміті міст Північної та Південної Америки

Продовжити зернову угоду можна тільки за допомогою колективного міжнародного тиску на РФ - Подоляк

Незабаром до Києва з Варшави прибуде перша партія вагонів метрополітену - Кличко

Міносвіти має розробити алгоритм зарахування оцінок з універсальних предметів для українських школярів за кордоном - Лісовий

Швеція висилає п'ятьох російських дипломатів із країни

Лісовий: Рівень зарплати педагога має залежати від рівня кваліфікації та від низки інших чинників

Війна в Україні забрала життя щонайменше 8574 цивільних, 14 411 поранено – ООН

На бахмутський напрямок відправлено 100 ударних дронів, кошти на які зібрано через United24, - Федоров

СБУ затримала шістьох ворожих інтернет-агентів

Кожен із напрямків оборони України є важливим - Зеленський про Ставку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА