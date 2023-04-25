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18:30 25.04.2023

Російські війська за добу завдали 2 ракетних удари, 6 авіаційних і здійснили понад 10 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

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Російські війська за добу завдали 2 ракетних удари, 6 авіаційних і здійснили понад 10 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

Протягом доби російські окупанти завдали 2 ракетних ударів із ЗРК С-300 по центру мирного міста Куп’янська Харківської області, 6 авіаційних ударів та здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ з огляду на обстановку на 18.00 вівторка.

"Унаслідок (удару із ЗРК С-300 по Куп'янську - ІФ-У) є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано будівлю краєзнавчого музею, поруч із якою немає жодного військового об'єкта, і пошкоджено іншу цивільну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні Генштабу у Фейсбук.

"Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #генштаб_зсу

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