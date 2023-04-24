Україні не потрібен дозвіл Росії для вступу в НАТО

Україні не потрібен дозвіл Росії, щоб вступити в НАТО, заявила віцеспікерка українського парламенту Олена Кондратюк.

"А угорській віцеспікерці Дорі Дуро, яка таке заявила, нагадаю, що Європа - це місце, де поважають кордони і суверенітет країн. Євросоюз, до якого входить Угорщина - це політичне об‘єднання, одним із принципів якого є солідарність. І останнім часом дуже часто Угорщина цю солідарність порушує...", - написала вона в понеділок у фейсбуці.

"Коли Угорщина у 1999 році вступала в НАТО, жодного дозволу росії вона не потребувала. Ще хочу пані віцеспікерці нагадати історичні події 1956 року, коли диктаторський режим колишнього СРСР розчавив паростки демократії в Угорщині. Десятки тисяч угорців зазнали репресій, а тисячі втратили життя! Невже історія нічому не вчить?" - поставила запитання віцеспікерка Верховної Ради.

"Не зраджуйте пам‘яті свого народу, пані віцеспікерко!" - написала також Кондратюк.

Раніше Дора Дуро в інтерв'ю ЗМІ сказала, що "без ризику початку війни вступ України можливий тільки в тому випадку, якщо Росія схвалить це у вигляді певної угоди".