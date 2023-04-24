Окупанти за добу завдали 47 авіаційних ударів по території України - Генштаб ЗСУ

Протягом доби російські окупаційні війська завдали 6 ракетних і 47 авіаційних ударів, а також здійснили 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і критичній інфраструктурі населених пунктів.

Імовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Обстрілів за минулу добу зазнали понад 60 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках - відбито понад 30 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

На куп'янському напрямку ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках.

На бахмутському напрямку російські окупанти продовжують вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Новомаркове та Хромове.

На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Новокалинове, Степове та Первомайське Донецької області, успіху не мав.

На мар'їнському напрямку протягом доби українські захисники відбили атаки противника в районі населеного пункту Мар'їнка, а також поблизу Новомихайлівки.

На лиманському та шахтарському напрямках минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На запорізькому та херсонському напрямках окупанти продовжують вести оборонні дії.