Загони швидкого реагування ТЧХУ взяли участь у навчаннях із протидії наслідкам повені

Загони швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) відточували навички з надання допомоги населенню під час повені на спільних навчаннях рятувальних служб.

"У Києві відбулися навчання з реагування на надзвичайну ситуацію, пов'язану з повінню... Долучилися до навчань загони швидкого реагування Червоного Хреста України", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в четвер.

У разі небезпеки повені основне завдання загонів швидкого реагування полягає в тому, щоб евакуювати населення, надати першу медичну та психологічну допомогу.

Як повідомили в ОЧХУ, волонтери загонів швидкого реагування відпрацювали такі дії, як розгортання штабу, рятувальні роботи щодо зняття з плавзасобу, що дрейфує, потерпілих від повені; надання екстреної медичної допомоги потерпілим у складних метеорологічних умовах; організація харчування евакуйованих людей.

До тренувань із порятунку постраждалих на воді було залучено спеціальну техніку.

У спільних навчаннях брали участь понад 120 представників рятувальних і комунальних служб.

Як повідомлялося, у 2023 році рівень води в Дніпрі на 0,5-1 м перевищує минулорічний. Згідно з даними Укргідрометцентру, пік весняної повені в Києві очікують орієнтовно 22 квітня. Наразі спостерігаються підтоплення заплавних територій, які майже щороку підтоплюються під час весняної повені, зокрема острови парку "Муромець", Гідропарк, Труханів острів, затока Галерна, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.