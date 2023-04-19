У ДНІПРІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ДНІПРІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ДНІПРІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
За добу на сході України відбито понад 40 атак окупантів, за Бахмут і Мар'їнку тривають запеклі бої - Генштаб ЗСУ
Доплати у 100 тис. грн отримують військові на передовій, 30 тис. грн - у районі бойових дій, мінімальні виплати підвищено до 20 тис. грн - Генштаб ЗСУ
Росіяни випустили по Нікопольському району близько 70 снарядів: пошкоджено підприємство, розбито 34 сонячні батареї
США додали шість компаній з Ірану та Китаю до санкційних списків через постачання деталей для іранських дронів
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