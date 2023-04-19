Події

18:23 19.04.2023

За добу на сході України відбито понад 40 атак окупантів, за Бахмут і Мар'їнку тривають запеклі бої - Генштаб ЗСУ

1 хв читати
За добу на сході України відбито понад 40 атак окупантів, за Бахмут і Мар'їнку тривають запеклі бої - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на сході України, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00 середи, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 40 атак ворога. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку", - йдеться у зведенні.

На мар'їнському напрямку, окрім м. Мар'їнки, українські захисники в середу відбили численні ворожі атаки в районі сусіднього с. Побєди Донецької області. На авдіївському напрямку окупанти вели наступальні дії в районах Авдіївки, Водяного та Первомайського на Донеччині, скрізь безуспішно. На шахтарському напрямку ворог безуспішно намагався вести наступальні дій у районі м. Вугледару.

На лиманському напрямку противник, намагаючись покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районі південної околиці м. Кремінної Луганської області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник обороняється. На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без істотних змін, повідомили в Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:06 19.04.2023
Окупанти завдали трьох ракетних і 37 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали трьох ракетних і 37 авіаударів по Україні за добу

19:05 19.04.2023
Сили оборони завдали ударів по дев'яти місцях скупчення окупантів за добу

Сили оборони завдали ударів по дев'яти місцях скупчення окупантів за добу

17:46 19.04.2023
Доплати у 100 тис. грн отримують військові на передовій, 30 тис. грн - у районі бойових дій, мінімальні виплати підвищено до 20 тис. грн - Генштаб ЗСУ

Доплати у 100 тис. грн отримують військові на передовій, 30 тис. грн - у районі бойових дій, мінімальні виплати підвищено до 20 тис. грн - Генштаб ЗСУ

08:06 19.04.2023
ЗС України знищили 620 окупантів, 4 танки, 9 артсистем і 23 БПЛА за добу

ЗС України знищили 620 окупантів, 4 танки, 9 артсистем і 23 БПЛА за добу

07:25 19.04.2023
ЗС України за добу відбили понад 60 атак противника на 4 напрямках на східному фронті

ЗС України за добу відбили понад 60 атак противника на 4 напрямках на східному фронті

07:12 19.04.2023
Окупанти продовжують мінувати захоплені території Херсонської області, є випадки підривів жителів

Окупанти продовжують мінувати захоплені території Херсонської області, є випадки підривів жителів

19:03 18.04.2023
Ворог завдав чотирьох ракетних і 44 авіаційних ударів протягом доби

Ворог завдав чотирьох ракетних і 44 авіаційних ударів протягом доби

18:49 18.04.2023
ЗСУ відбили близько 30 ворожих атак на чотирьох напрямках протягом доби - Генштаб

ЗСУ відбили близько 30 ворожих атак на чотирьох напрямках протягом доби - Генштаб

07:53 18.04.2023
ЗС України знищили 470 окупантів, танк, 6 артсистем і 6 БПЛА за добу

ЗС України знищили 470 окупантів, танк, 6 артсистем і 6 БПЛА за добу

18:49 17.04.2023
Сили оборони завдали 14 ударів по місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали 14 ударів по місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США виділяють допомогу Україні в галузі безпеки на суму $325 млн

США готують новий пакет військової допомоги Україні з боєприпасами для HIMARS та артилерією

Доплати у 100 тис. грн отримують військові на передовій, 30 тис. грн - у районі бойових дій, мінімальні виплати підвищено до 20 тис. грн - Генштаб ЗСУ

Сирський: Бахмут стоїть

ЗСУ не оголошуватимуть про початок контрнаступу, контрнаступальні дії вже відбуваються - Маляр

ОСТАННЄ

У Дніпрі працює ППО

У ДНІПРІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

США виділяють допомогу Україні в галузі безпеки на суму $325 млн

Нацгвардія проводить злагодження із використанням бойової техніки, необхідної для наступу

США готують новий пакет військової допомоги Україні з боєприпасами для HIMARS та артилерією

Херсонщину відвідував двійник Путіна - Данілов

Росіяни випустили по Нікопольському району близько 70 снарядів: пошкоджено підприємство, розбито 34 сонячні батареї

Племінник Кеннеді оголосив про участь у передвиборчих перегонах за посаду президента США

США додали шість компаній з Ірану та Китаю до санкційних списків через постачання деталей для іранських дронів

На Харківщині вибух побутового газу спровокував пожежу, господар будинку загинув

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА