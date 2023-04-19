За добу на сході України відбито понад 40 атак окупантів, за Бахмут і Мар'їнку тривають запеклі бої - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на сході України, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00 середи, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 40 атак ворога. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку", - йдеться у зведенні.

На мар'їнському напрямку, окрім м. Мар'їнки, українські захисники в середу відбили численні ворожі атаки в районі сусіднього с. Побєди Донецької області. На авдіївському напрямку окупанти вели наступальні дії в районах Авдіївки, Водяного та Первомайського на Донеччині, скрізь безуспішно. На шахтарському напрямку ворог безуспішно намагався вести наступальні дій у районі м. Вугледару.

На лиманському напрямку противник, намагаючись покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районі південної околиці м. Кремінної Луганської області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник обороняється. На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без істотних змін, повідомили в Генштабі.