Події

20:15 18.04.2023

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ

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