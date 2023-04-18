ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ
Зеленський обговорив зі спікером Палати представників США Маккарті посилення санкційного тиску на РФ
Зеленський вручив нагороди бійцям ЗС України, які проходять лікування в одному з шпиталів Полтавської області
Україна і Кувейт почали переговори щодо підписання Меморандуму про виділення $1 млн США на електрогенератори
Освітній омбудсмен про скорочення кількості шкільних предметів: дітей потрібно вчити того, що їм справді потрібно в житті
Зеленський обговорив зі спікером Палати представників США Маккарті посилення санкційного тиску на РФ
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