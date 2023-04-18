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18:49 18.04.2023

ЗСУ відбили близько 30 ворожих атак на чотирьох напрямках протягом доби - Генштаб

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ЗСУ відбили близько 30 ворожих атак на чотирьох напрямках протягом доби - Генштаб

Протягом доби українські захисники відбили близько 30 ворожих атак на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 18:00 вівторка.

Тривають запеклі бої за Бахмут і Мар'їнку.

За добу авіація Сил оборони завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу та удару по зенітно-ракетному комплексу ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів, станцію радіоелектронної боротьби та ще "один важливий військовий об'єкт" противника.

 

Теги: #генштаб_зсу

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