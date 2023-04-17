Сили оборони завдали 14 ударів по місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України за добу завдала 12 ударів по районах зосередження російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, також збито ворожий розвідувальний безпілотний літальний апарат "Мерлін".

Українські підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби завдали ударів по двох районах зосередження живої сили противника, а також по одній ворожій станції радіоелектронної боротьби.

У Генштабі наголошують, що противник зазнає на фронті чималих втрат.

"Для поповнення власних втрат у живій силі до Зайцевого Донецької області прибули близько 200 нещодавно мобілізованих російських військовослужбовців зі складу резерву російських окупаційних військ. Встановлено, що через відсутність чітких вказівок щодо їх подальшого застосування, малий термін індивідуальної і колективної підготовки та незадовільний рівень укомплектованості речовим майном ці військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану. Тому новоявлені окупанти всіляко шукають приводу уникнути участі в бойових діях", - повідомляється у зведенні.