За добу відбито понад 50 атак окупантів, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій - Генштаб

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на сході України, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші захисники відбили понад 50 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, на бахмутському напрямку, крім боїв за місто Бахмут, у районі населених пунктів Іванівське та Предтечине противник вів безуспішні наступальні дії. На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного та Первомайського на Донеччині, також успіху не мав.

"На куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населеного пункту Синьківка. На лиманському напрямку противник вів наступальні дії поблизу населеного пункту Спірне, успіху не мав", - ідеться в повідомленні.

На шахтарському напрямку за поточну добу ворог наступальних дій не проводив, а на запорізькому та херсонському продовжує вести оборонні дії. На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь, розповіли в Генштабі.