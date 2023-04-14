Події

07:19 14.04.2023

Окупанти за добу завдали 19 авіаударів і здійснили 39 обстрілів із РСЗВ

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Окупанти за добу завдали 19 авіаударів і здійснили 39 обстрілів із РСЗВ

Минулої доби противник завдав 19 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, є постраждалі серед цивільного населення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у фейсбуці у п'ятницю.

Зокрема, минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Студенок, Іскрисківщина та Волфине Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Тернова, Стариця, Гатище, Миколаївка і Бударки на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка та Табаївка Харківської області.

На лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Противник провів атаки в районах Богданівки та Предтечиного, успіху не мав. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Новодмитрівка, Курдюмівка, Північне та Залізне Донецької області.

На авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Сєверного, здійснив артилерійські обстріли, зокрема, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, Нетайлового, Карлівки Донецької області.

На мар’їнському напрямку за минулу добу наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Велика Новосілка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести  оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степногірськ Запорізької області; Степанівка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

 

 

Теги: #генштаб_зсу

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