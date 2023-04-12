Росіяни за добу завдали 19 авіаударів і здійснили понад 10 обстрілів із РСЗВ - Генштаб

Російські війська протягом доби завдали 19 авіаційних ударів, здійснили понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ про обстановку станом на 18:00 середи.

"Є поранені серед цивільного населення. Імовірність завдання ракетних і авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України", - зазначено в повідомленні Генштабу на офіційній сторінці у фейсбуці.