Події

10:23 12.04.2023

Посадку японського апарату Hakuto-R на Місяць заплановано на 25 квітня - ispace

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Посадку японського посадкового апарату Hakuto-R компанії ispace заплановано на 25 квітня, повідомила компанія в середу.

"Глобальна компанія з дослідження Місяця ispace оголосила сьогодні, що найбільш рання планована дата примісячення посадкового апарату Hakuto-R - вівторок, 25 квітня 2023 року, о 16:40 за Всесвітнім координованим часом (о 19:40 за кч)", - ідеться в повідомленні.

Наразі посадковий апарат перебуває на еліптичній навколомісячній орбіті з перицентром (найближчою до Місяця точкою орбіти) 100 км і апоцентром (найдальшою від нього) 2300 км.

Апарату найближчим часом належить виконати низку орбітальних маневрів, щоб зменшити апоцентр орбіти до 100 км і зробити її круговою.

За годину до передбачуваної посадки Hakuto-R здійснить послідовність дій, необхідних для успішного примісячення: увімкне двигун на гальмування і почне скидати швидкість.

У разі зміни необхідних для посадки умов, фахівці визначили три інших місця для примісячення. Для кожної області намічена власна дата посадки. Крім основної дати, апарат може досягти поверхні Місяця 26 квітня, 1 травня або 3 травня.

Посадковий апарат Hakuto-R було запущено до Місяця 11 грудня 2022 року з 40-го стартового комплексу на базі американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді за допомогою ракети-носія Falcon 9. Через 47 хвилин після старту апарат відокремився від другого ступеня ракети і взяв курс на Місяць.

Місія є повністю приватною. Hakuto-R може стати першим в історії приватним космічним апаратом, який успішно сів на Місяць. Японська компанія ispace розробляє технології роботизованих космічних посадкових пристроїв.

Посадка модуля масою 1 тонна планується в кратері Атлас на видимій стороні природного супутника Землі. Оснащений низкою наукових приладів, апарат виконуватиме дослідницькі функції як стаціонарний зонд.

Теги: #hakuto_r

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