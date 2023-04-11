Росіяни намагаються збільшити кількість ліжкомісць для лікування поранених за рахунок цивільних медзакладів і організації наметових медмістечок - Генштаб

Російські війська зазнають значних втрат у бойових зіткненнях із Силами оборони України, що змушує їх розширювати використання медичних закладів як госпіталів для поранених і організовувати наметові містечка на тимчасово окупованих територіях, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник продовжує використовувати медичні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях", - ідеться в повідомленні Генштабу на офіційній сторінці у фейсбуці у вівторок увечері.

Як інформує Генштаб, будівлю центру первинної медико-санітарної допомоги в Новопскові та фельдшерсько-акушерський пункт Кряківки на Луганщині окупанти використовують як військовий госпіталь.

Крім того, як повідомляється, у Кряківці для збільшення кількості ліжкомісць загарбники додатково розгорнули наметове містечко. "Отримати медичну допомогу в цих цивільних медичних закладах можуть виключно представники російських окупаційних військ", - зазначають у Генштабі.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua