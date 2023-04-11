Українська авіація за добу завдала 13 ударів по противнику та його техніці - Генштаб

Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ про обстановку на 18:00 вівторка.

"Також збито два ворожі БпЛА типу "Орлан-10", - ідеться в повідомленні Генштабу на офіційній сторінці у фейсбуці.

Як інформує Генштаб, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також дві станції радіоелектронної боротьби противника.