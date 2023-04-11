Події

18:39 11.04.2023

Українська авіація за добу завдала 13 ударів по противнику та його техніці - Генштаб

1 хв читати
Українська авіація за добу завдала 13 ударів по противнику та його техніці - Генштаб

Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ про обстановку на 18:00 вівторка.

"Також збито два ворожі БпЛА типу "Орлан-10", - ідеться в повідомленні Генштабу на офіційній сторінці у фейсбуці.

Як інформує Генштаб, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також дві станції радіоелектронної боротьби противника.

 

Теги: #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:08 11.04.2023
ЗС України відбили 52 ворожі атаки окупантів на чотирьох напрямках

ЗС України відбили 52 ворожі атаки окупантів на чотирьох напрямках

08:03 11.04.2023
ЗС України за добу знищили 500 окупантів, 7 танків, 15 артсистем і 1 вертоліт

ЗС України за добу знищили 500 окупантів, 7 танків, 15 артсистем і 1 вертоліт

07:35 11.04.2023
На окупованих територіях через відсутність російських паспортів окупанти звільняють медпрацівників і змушують громадян отримувати перепустки на пересування

На окупованих територіях через відсутність російських паспортів окупанти звільняють медпрацівників і змушують громадян отримувати перепустки на пересування

19:07 10.04.2023
ЗСУ на чотирьох основних напрямках відбили 20 атак противника за добу

ЗСУ на чотирьох основних напрямках відбили 20 атак противника за добу

18:53 10.04.2023
Росіяни збільшують кількість блокпостів, патрулів і перевірок на тимчасово захоплених територіях - Генштаб

Росіяни збільшують кількість блокпостів, патрулів і перевірок на тимчасово захоплених територіях - Генштаб

18:28 10.04.2023
Російські війська за добу завдали 21 авіаудару і 5 ракетних ударів - Генштаб

Російські війська за добу завдали 21 авіаудару і 5 ракетних ударів - Генштаб

08:28 10.04.2023
ЗС України за добу знищили 670 окупантів, 10 артсистем і 11 БПЛА

ЗС України за добу знищили 670 окупантів, 10 артсистем і 11 БПЛА

07:25 10.04.2023
Окупанти продовжують примусову паспортизацію населення

Окупанти продовжують примусову паспортизацію населення

07:16 10.04.2023
ЗС України знищили шість БПЛА, чотири ЗРК і п’ять станцій РЕБ

ЗС України знищили шість БПЛА, чотири ЗРК і п’ять станцій РЕБ

07:12 10.04.2023
ЗС України за добу відбили 58 атак, запеклі бої тривають під Бахмутом

ЗС України за добу відбили 58 атак, запеклі бої тривають під Бахмутом

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача

Понад 11 млн осіб перетнули українсько-польський кордон від початку повномасштабного вторгнення РФ

Волинська облрада одноголосно підтримала заборону діяльності УПЦ (МП)

Залужний у річницю визволення Сумської області подякував усім захисникам

Президент України вшанував пам'ять жертв нацистських концтаборів

ОСТАННЄ

Російські війська за добу завдали 1 ракетного і 10 авіаударів, здійснили понад 18 обстрілів із РСЗВ - Генштаб

В Україні заочно судитимуть 10 суддів Конституційного суду РФ за рішення про конституційність приєднання окупованих територій

"Українська команда" передала захисникам розвідувальні дрони з тепловізорами

Омбудсмена РФ виключено з Європейської мережі національних інституцій з прав людини - Лубінець

Фабрики-кухні з виробництва дитячого харчування побудують у Київській і Харківській областях

Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача

У харківських церквах служб у ніч на Великдень не буде, освятити паски можна буде протягом дня - мер

У рамках "Євробачення-2023" стартувала символічна акція солідарності з Україною - Ткаченко

Понад 11 млн осіб перетнули українсько-польський кордон від початку повномасштабного вторгнення РФ

Єгипет таємно планував постачати боєприпаси до РФ - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА