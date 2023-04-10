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18:53 10.04.2023

Росіяни збільшують кількість блокпостів, патрулів і перевірок на тимчасово захоплених територіях - Генштаб

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Росіяни збільшують кількість блокпостів, патрулів і перевірок на тимчасово захоплених територіях - Генштаб

Росіяни посилюють окупаційні та контррозвідувальні заходи щодо місцевого населення на тимчасово захоплених територіях України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово захоплених територіях. У Старобільську Луганської області та навколо міста збільшилася кількість блокпостів та патрулів", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці в понеділок увечері.

Як повідомляється, аналогічна ситуація склалася в місті Токмаку Запорізької області. "Побоюючись витоку інформації про місця розташування підрозділів окупантів, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху місцевим таксистам".

 

Теги: #генштаб_зсу

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