У ХЕРСОНІ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
На сході України відбито понад 40 атак окупантів за добу, у Бахмуті та Авдіївці тривають запеклі бої - Генштаб ЗСУ
Росіяни обстріляли 144 населені пункти в 9 областях України, уразили 64 об'єкти інфраструктури - Military Media Center
На сході України відбито понад 40 атак окупантів за добу, у Бахмуті та Авдіївці тривають запеклі бої - Генштаб ЗСУ
Окупанти обстріляли с.Караїчне Харківської області, місцевого жителя госпіталізовано у важкому стані - обладміністрації
У Києві та більшості північних, центральних і південних областей України найближчим часом очікується гроза
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