Російські окупанти посилюють контррозвідувальний і поліцейський режими на тимчасово зайнятих ними територіях - Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що російські окупанти посилюють контррозвідувальний і поліцейський режими на тимчасово зайнятих ними територіях України.

"Російські окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в Каховському районі, починаючи з 23 березня поточного року, тривають рейдові заходи збройних сил Російської Федерації з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також "забороненого" контенту", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що під час таких перевірок окупанти проводять обшуки в будинках місцевих жителів. "Насамперед під перевірку підпадають ті, хто здійснює телефонні дзвінки до вільної України", - наголосили в Генштабі.