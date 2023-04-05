Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження російських окупантів - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в середу.

"Водночас наші захисники на східному фронті знищили російський гелікоптер Ка-52", - ідеться в повідомленні.

У Генштабі також повідомляють, що українські підрозділи ракетних військ і артилерії за добу вразили два пункти управління, два склади боєприпасів, дві позиції засобів протиповітряної оборони та чотири станції радіоелектронної боротьби противника.