Події

18:56 05.04.2023

Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження російських окупантів - Генштаб ЗСУ

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Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження російських окупантів - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в середу.

"Водночас наші захисники на східному фронті знищили російський гелікоптер Ка-52", - ідеться в повідомленні.

У Генштабі також повідомляють, що українські підрозділи ракетних військ і артилерії за добу вразили два пункти управління, два склади боєприпасів, дві позиції засобів протиповітряної оборони та чотири станції радіоелектронної боротьби противника.

 

Теги: #генштаб_зсу

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