У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Росіяни скинули дві авіабомби на с. Печенюги Чернігівської області, горить будинок, даних про постраждалих наразі немає
США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $2,6 млрд, що включає додаткові боєприпаси для Patriot і HIMARS
Росіяни скинули дві авіабомби на с. Печенюги Чернігівської області, горить будинок, даних про постраждалих наразі немає
Держслужба з надзвичайних ситуацій врятувала трьох і евакуювала десять людей із зони підтоплення в Донецькій області
Генштаб: окупаційна влада Старобільська заселяє російськими військовослужбовцями квартири і будинки, які тимчасово залишили українські громадяни
США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $2,6 млрд, що включає додаткові боєприпаси для Patriot і HIMARS
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