Події

19:21 04.04.2023

У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

1 хв читати

У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни скинули дві авіабомби на с. Печенюги Чернігівської області, горить будинок, даних про постраждалих наразі немає

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $2,6 млрд, що включає додаткові боєприпаси для Patriot і HIMARS

Примусову евакуацію дітей оголошено у 21 населеному пункті Донецької області

Генштаб: В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка

У Краматорську підтоплено близько 260 будинків через руйнування водоскидного шлюзу - Донецька ОВА

ОСТАННЄ

Росіяни скинули дві авіабомби на с. Печенюги Чернігівської області, горить будинок, даних про постраждалих наразі немає

Глави МЗС України та Великої Британії обговорили посилення контрнаступальних можливостей ЗСУ

Держслужба з надзвичайних ситуацій врятувала трьох і евакуювала десять людей із зони підтоплення в Донецькій області

Генштаб: окупаційна влада Старобільська заселяє російськими військовослужбовцями квартири і будинки, які тимчасово залишили українські громадяни

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $2,6 млрд, що включає додаткові боєприпаси для Patriot і HIMARS

Румунія виділить додаткові $800 тис. для зміцнення обороноздатності України

Примусову евакуацію дітей оголошено у 21 населеному пункті Донецької області

Данілов: Заяви Шойгу про передачу Білорусі комплексу "Іскандер-М" - це чистий блеф

Генштаб: В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка

Ідентифіковано трьох російських військових, які торік зґвалтували дівчину на окупованій території Харківщини, - прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА