Генштаб: окупаційна влада Старобільська заселяє російськими військовослужбовцями квартири і будинки, які тимчасово залишили українські громадяни

Російська окупаційна влада продовжує чинити тиск на мирне населення тимчасово окупованих територій: здійснюється примусове заселення російськими військовослужбовцями житла українських громадян, почастішали випадки вивезення мирних громадян у невідомому напрямку, повідомляє Генштаб.

"Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи особисте житло мирних громадян України. Так, в місті Старобільськ Луганської області так звана окупаційна влада використовує представників комунальних служб для заселення військовослужбовців російських окупаційних військ у квартири та будинки, що тимчасово залишили громадяни України", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у вівторок увечері.

Такі дії відбуваються під виглядом профілактичних перевірок показників лічильників комунальними службами, уточнюється в повідомленні Генштабу.

Крім цього, як зазначає Генштаб, "почастішали випадки вивезення мирних громадян у невідомому напрямку без жодних пояснень після вибіркових перевірок мобільних телефонів".