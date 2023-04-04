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19:01 04.04.2023

Генштаб: окупаційна влада Старобільська заселяє російськими військовослужбовцями квартири і будинки, які тимчасово залишили українські громадяни

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Генштаб: окупаційна влада Старобільська заселяє російськими військовослужбовцями квартири і будинки, які тимчасово залишили українські громадяни

Російська окупаційна влада продовжує чинити тиск на мирне населення тимчасово окупованих територій: здійснюється примусове заселення російськими військовослужбовцями житла українських громадян, почастішали випадки вивезення мирних громадян у невідомому напрямку, повідомляє Генштаб.

"Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи особисте житло мирних громадян України. Так, в місті Старобільськ Луганської області так звана окупаційна влада використовує представників комунальних служб для заселення військовослужбовців російських окупаційних військ у квартири та будинки, що тимчасово залишили громадяни України", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у вівторок увечері.

Такі дії відбуваються під виглядом профілактичних перевірок показників лічильників комунальними службами, уточнюється в повідомленні Генштабу.

Крім цього, як зазначає Генштаб, "почастішали випадки вивезення мирних громадян у невідомому напрямку без жодних пояснень після вибіркових перевірок мобільних телефонів".

 

Теги: #генштаб_зсу

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