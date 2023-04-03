Другий етап програми розширеного фінансування МВФ будуватиметься навколо Національної стратегії доходів

Нова чотирирічна програма розширеного фінансування EFF на $15,6 млрд передбачає утримання економічної стабільності України та реформування податкової системи.

Про це йдеться у щомісячному звіті МВФ щодо моніторингу програм, до реалізації яких залучена Рада фонду.

Зокрема зазначається, що за існуючими домовленостями український уряд протягом першого етапу нової програми має зосередитись на відновленні повноцінного функціонування податкової системи довоєнного зразка, що стане підготовкою до масштабних структурних реформ.

“Найближчі пріоритети включають імплементацію надійного проєкту бюджету на 2023 рік, уникаючи при цьому нових заходів, які підривають податкові надходження, підтримуючи стійке зниження інфляції та стабільність обмінного курсу, у тому числі шляхом підтримки відповідних валютних резервів, збереження стабільності фінансового сектора та проведення важливих реформ управління та боротьби з корупцією”, – заявила перша заступниця керуючого директора Гіта Гопінатх.

Аналітики Міжнародного валютного фонду відзначають, що нова Національна стратегія доходів стане центральною складовою плану довгострокового економічного зростання України, який передбачає як подальшу співпрацю з МВФ, так і узгодження фінансової політики з нормами та конкурентними умовами ЄС з перспективами отримання повноцінного членства.

“Щоб підготуватися до повоєнного відновлення та зростання, фіскальна політика буде зосереджена на структурних реформах, необхідних для закріплення середньострокових доходів через ухвалення Національної стратегії доходів, відновлення та покращення середньострокової структури бюджету, а також зміцнення державних фінансів та інвестицій, вступу до ЄС та ширших потреб у галузі розвитку. Реалізація податкової політики та адміністративних заходів може забезпечити дохід у розмірі 2% ВВП протягом періоду дії програми. Ці реформи допоможуть зрівняти правила гри для бізнесу, а також скоротити ухилення від сплати податків та корупцію у системі податкового та митного адміністрування”, – прогнозують в МВФ.

Нагадаємо, що раніше в Офісі президента України запропонували антикорупційну податкову реформу , яка забезпечить зниження фіскального навантаження та конкурентні умови підприємництва порівняно з іншими країнами Європи, одночасно запроваджуючи прозорі механізми боротьби з корупцією. Проєкт реформи підтримала низка експертів зі світовими іменами .

Як вказано у звіті МВФ, уряд має завершити підготовку Національної стратегії доходів та почати її імплементацію не пізніше кінця 2023 року. Дорожня карта стратегії у свою чергу повинна містити чіткі цілі щодо доходів та політичних показників, а також засади координації між державними установами, донорами, приватним сектором та громадянським суспільством. Стратегія охоплюватиме як політичні, так і адміністративні реформи, зокрема заходи щодо зміцнення податкових та митних служб, перегляд спрощеного податкового режиму та перенесення правової основи трудових відносин у площину цивільного права, приведення ПДВ та акцизних зборів у відповідність до законодавства ЄС, посилені заходи щодо боротьби з корупцією та податкові реформи для повоєнного відновлення та інвестицій.