В річницю визволення Бучі у Нью-Йорку біля ООН відкрилася виставка про звірства росіян в Україні

У річницю визволення Бучі від російських загарбників 31 березня у Нью-Йорку біля штаб-квартири ООН відкрилася міжнародна виставка "Україна. Трибунал. Розп’яття», яка презентується у форматі комплексних заходів щодо розгляду в ООН питання створення Міжнародного трибуналу, який покарає Росію за злочини агресії.

За підтримки Офісу Президента України, виставка створена та організована Національним музеєм історії України у Другій світовій війні та Фондом Богдана Губського "Україна 21 століття».

На відкритті виставки було присутньо понад 50 послів при ООН, зокрема, США, G7, Європейського Союзу, Японії, Канади, Австралії та інших країн світу, політики, бізнесмени, експерти, журналісти, а також українські військові, що проходять реабілітацію у США.

У своєму відеозверненні з нагоди відкриття виставки Президент України Володимир Зеленський зазначив: «Росія має відповідати за кожне спалене українське місто та село, за кожне зруйноване життя, за кожну українську родину, знищену російськими ракетами, бомбами та мінами. Ми повинні покарати зло».

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в свою чергу підкреслив, що Україна вважає вкрай важливим створення Міжнародного спеціального трибуналу для керівництва Росії. «Генеральна Асамблея ООН має ухвалити резолюцію, що закликає покарати Росію за злочин агресії», - наголосив керівник Офісу Президента.

Повністю підтримали позицію України у питанні притягнення до відповідальності росіян за скоєні ними злочини заступник постійного представника США при ООН посол Річард Міллс та посли при ООН з Данії, Литви та Польщі.

На необхідності розслідування та покарання російських злочинів проти цивільного населення, дітей, військовополонених та територіальної цілісності України зробив акцент у своєму виступі Богдан Губський.

Медикиня та волонтерка «Тайра» (Юлія Паєвська) виступаючи перед високим зібранням зазначила, що українцями рухає жага справедливості і нелюдські злочини російської імперської верхівки мають бути визначені, названі та засуджені справедливим міжнародним судом.

Генеральний директор Музею Юрій Савчук звернув увагу на те, що виставка стала першою експозицією на американському контитенті і музей надалі планує демонструвати світу звірства російських окупантів.

Юрій Савчук проводить для гостей виставки кураторську екскурсію

На виставці у Нью-Йорку