Російські окупанти розшукують півсотні своїх військовослужбовців, які дезертирували, у Старобільському районі Луганської області - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти розшукують 50 своїх військовослужбовців, які дезертирували в Старобільському районі, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ ввечері у п'ятницю.

"У Старобільському районі тимчасово окупованої території Луганської області окупанти розшукують 50 військовослужбовців, які дезертирували", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що загалом триває тенденція збільшення випадків втечі груп особового складу окупантів зі своїх підрозділів і військових частин.