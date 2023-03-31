Події

18:53 31.03.2023

Українська авіація за добу завдала 6 ударів по районах зосередження російських окупантів - Генштаб ЗСУ

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Українська авіація за добу завдала 6 ударів по районах зосередження російських окупантів - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України за добу завдала шістьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в п'ятницю ввечері.

Зазначено, що за той самий період українські підрозділи ракетних військ і артилерії вразили вісім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад паливно-мастильних матеріалів, два зенітно-ракетні комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби.

 

Теги: #генштаб_зсу

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