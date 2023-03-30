Події

17:28 30.03.2023

Україна може стати членом ЄС через рік після початку передвступних переговорів - Кулеба

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Україна може стати членом ЄС через рік після початку передвступних переговорів - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує, що Україна та ЄС розпочнуть передвступні переговори вже 2023 року, а отримання повноправного членства триватиме близько року.

"Я вже казав, наша мета - розпочати переговори про членство в ЄС у 2023 році. Я думаю, що це триватиме близько року, коли Україна отримає повноправне членство. Це відбудеться набагато раніше, ніж багато хто очікує", - сказав Кулеба під час виступу на заході від Chatham House.

За словами міністра, також це має швидко відбутися, "якщо ЄС не висуне якісь штучні умови або процедури" для уповільнення процесу.

"Україна довела, що готова й робить свою домашню роботу набагато швидше, ніж будь-хто очікував", - наголосив він.

Кулеба додав, що "20 років ЄС говорив, що Україні необхідні реформи для отримання статусу-кандидата, тепер ми чуємо, що ЄС повинен реформувати себе для того, щоб Україна стала членом".

Теги: #прогноз #членство #україна #євросоюз

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