Викрадення українських дітей є черговим воєнним злочином Росії - Посольство України в Ізраїлі

Від початку помномасштабнлі агресії проти України Росія викрала близько 19 тисяч українських дітей, повідомляється на сторінці Посольства України в Державі Ізраїль у Facebook.

«З початку вторгнення ворожої армії на нашу батьківщину було повідомлено близько 19 тисяч випадків викрадення українських дітей та вивезення на територію Росії, з яких понад 4 тисячі - вивезені з дитячих будинків. Це воєнний злочин», - йдеться в повідомленні.

Дипломати також закликали світову спільноту відреагувати на даний факт.

«Важко залишатися байдужим! Не стійте осторонь!» - зазначає Посольство.