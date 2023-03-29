Події

19:49 29.03.2023

Викрадення українських дітей є черговим воєнним злочином Росії - Посольство України в Ізраїлі

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Від початку помномасштабнлі агресії проти України Росія викрала близько 19 тисяч українських дітей, повідомляється на сторінці Посольства України в Державі Ізраїль у Facebook.

«З початку вторгнення ворожої армії на нашу батьківщину було повідомлено близько 19 тисяч випадків викрадення українських дітей та вивезення на територію Росії, з яких понад 4 тисячі - вивезені з дитячих будинків. Це воєнний злочин», - йдеться в повідомленні. 

Дипломати також закликали світову спільноту відреагувати на даний факт. 

«Важко залишатися байдужим! Не стійте осторонь!» - зазначає Посольство.

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