ЗСУ за добу вразили райони зосередження живої сили і техніки ворога, а також пункт управління і склад із боєприпасами - Генштаб

Українська авіація за добу завдала п’ятьох ударів по противнику, ракетники й артилеристи вразили, зокрема, пункт управління і склад боєприпасів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ про обстановку на 18:00 вівторка.

"Авіація Сил оборони за добу завдала п’ятьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

"Підрозділи ж ракетних військ і артилерії вразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також склад боєприпасів", - інформує Генштаб.