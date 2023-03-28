Події

18:29 28.03.2023

ЗСУ за добу вразили райони зосередження живої сили і техніки ворога, а також пункт управління і склад із боєприпасами - Генштаб

1 хв читати
ЗСУ за добу вразили райони зосередження живої сили і техніки ворога, а також пункт управління і склад із боєприпасами - Генштаб

Українська авіація за добу завдала п’ятьох ударів по противнику, ракетники й артилеристи вразили, зокрема, пункт управління і склад боєприпасів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ про обстановку на 18:00 вівторка.

"Авіація Сил оборони за добу завдала п’ятьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

"Підрозділи ж ракетних військ і артилерії вразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також склад боєприпасів", - інформує Генштаб.

 

Теги: #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:48 28.03.2023
Сили оборони відбили 24 атаки на бахмутсько-лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках за добу - Генштаб

Сили оборони відбили 24 атаки на бахмутсько-лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках за добу - Генштаб

18:18 28.03.2023
Росіяни за добу завдали 11 авіа- і 2 ракетних ударів, здійснили понад 10 обстрілів із РСЗВ - Генштаб

Росіяни за добу завдали 11 авіа- і 2 ракетних ударів, здійснили понад 10 обстрілів із РСЗВ - Генштаб

07:14 28.03.2023
ЗС України відбили 62 ворожі атаки на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

ЗС України відбили 62 ворожі атаки на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

07:04 28.03.2023
Противник за добу завдав 24 авіаудари, 12 ракетних ударів, а також використав 15 ударних БПЛА "Шахед-136", 14 із яких знищила ППО

Противник за добу завдав 24 авіаудари, 12 ракетних ударів, а також використав 15 ударних БПЛА "Шахед-136", 14 із яких знищила ППО

07:01 28.03.2023
Ворог продовжує обмежувати пересування громадян між населеними пунктами на окупованих територіях

Ворог продовжує обмежувати пересування громадян між населеними пунктами на окупованих територіях

18:52 27.03.2023
Сили оборони завдали ударів по десяти місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали ударів по десяти місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

18:50 27.03.2023
Окупанти завдали семи авіа- і десяти ракетних ударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали семи авіа- і десяти ракетних ударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

18:47 27.03.2023
Найзапекліші бої точаться за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку - Генштаб ЗСУ

Найзапекліші бої точаться за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку - Генштаб ЗСУ

07:15 27.03.2023
За минулу добу ворог завдав 2 ракетних і 23 авіаційних удари

За минулу добу ворог завдав 2 ракетних і 23 авіаційних удари

07:06 27.03.2023
За минулу добу ЗС України відбили понад 60 атак на 5 напрямках

За минулу добу ЗС України відбили понад 60 атак на 5 напрямках

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мінреінтеграції: Незаконно депортованими вважаються 19 514 українських дітей, збір даних триває

Сили оборони відбили 24 атаки на бахмутсько-лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках за добу - Генштаб

Український народ прийме мир лише в тому разі, якщо він гарантує повне припинення російської агресії та виведення військ РФ, - глава МЗС

Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової ситуації, облаштування та охорони державного кордону на Сумщині

Верховний Суд підтвердив виправдувальний вирок ексміністру інфраструктури Омеляну

ОСТАННЄ

На акціях протесту в Парижі розпочалися сутички, 22 людини затримано

Мінреінтеграції: Незаконно депортованими вважаються 19 514 українських дітей, збір даних триває

Главу FTX Банкмана-Фріда обвинувачують у переданні хабара владі Китаю

Унаслідок ДТП за участю пасажирського автобуса в Хмельницькій області госпіталізовано трьох неповнолітніх - поліція

Український народ прийме мир лише в тому разі, якщо він гарантує повне припинення російської агресії та виведення військ РФ, - глава МЗС

Квартира за "подаровані" гроші: НАЗК здійснило моніторинг способу життя одного з керівників в Офісі генерального прокурора

Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової ситуації, облаштування та охорони державного кордону на Сумщині

Фонд американського бізнесмена Баффета планує надати Харківщині експериментальні дрони для виявлення мін - Синєгубов

На Харківщині не планується зміна часу комендантської години на Великдень - Синєгубов

Президент перевірив готовність прикордонних підрозділів на Сумщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА