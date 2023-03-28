Події

10:59 28.03.2023

Російські окупанти за добу вбили двох мирних жителів Донецької області, поранили ще 33 - голова ОВА

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Російські окупанти за добу вбили двох мирних жителів Донецької області, поранили ще 33 - голова ОВА

Російські окупанти протягом доби вбили двох мирних мешканців Донецької області та поранили ще 33, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Напередодні росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську - вбили двох цивільних, поранили ще 28. Зруйновано адміністративні та офісні будівлі, пошкоджено п'ять багатоповерхівок і сім приватних будинків. Пізно ввечері ракетного удару зазнав Краматорськ - пошкоджено дитсадок, школу і будівлю підприємства, без жертв", - написав Кириленко в телеграмі у вівторок.

Він зазначив, що на донецькому напрямку Курахове сім разів потрапило під артобстріл, унаслідок чого було пошкоджено будівлю державного підприємства.

На горлівському напрямку двох людей поранено та два будинки пошкоджено в Костянтинівці. Відомо про щонайменше одного пораненого в Бахмуті. "Гучно було в Торецькій та Часовоярській громадах. У Соледарській громаді під вогнем Міньківка, Оріхово-Василівка, Федорівка і Роздолівка", - наголосив голова ОВА.

Кириленко уточнив, що на лисичанському напрямку два дрони-камікадзе атакували Зарічне, без жертв.

"Загалом за добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, поранили ще 33", - підсумував він.

Теги: #обстріли #донецька_область

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