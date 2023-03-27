Окупанти завдали семи авіа- і десяти ракетних ударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Семи авіаційних і десяти ракетних ударів завдали російські окупанти по території України впродовж минулої доби, а також здійснили понад 15 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, для ракетних ударів противник продовжує широко застосовувати зенітні керовані ракети С-300.

Протягом доби окупанти обстріляли райони близько 60 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, зокрема міст Куп'янськ Харківської області, Бахмут, Вугледар, Красногорівка, Авдіївка, Мар'їнка Донецької області, Гуляйполе Запорізької області та місто Херсон. Окрім того, ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Берислава Херсонської області.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголосили в Генштабі.